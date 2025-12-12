Schwerer Auffahrunfall: Brennerautobahn Richtung Italien wieder einspurig befahrbar

Ein Auto fuhr ersten Informationen zufolge auf einen Lkw auf. Einsatzkräfte sind aktuell noch vor Ort. Nach einer zweistündigen Sperre konnte gegen Mittag eine Spur für den Verkehr freigegeben werden.

Steinach – Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die Brennerautobahn (A13) Richtung Italien am Freitagvormittag komplett gesperrt werden. Kurz nach 10 Uhr kam es auf der Felperbrücke bei Steinach zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Lkw, heißt es von der Leitstelle Tirol.

Eine Person wurde im Auto eingeklemmt – über die Schwere der Verletzungen war noch nichts bekannt. Rettungskräfte, Notarzt sowie die Feuerwehren Steinach und Gries waren vor Ort. Nähere Details zum Unfallgeschehen lagen noch nicht vor.

Umleitung über Brennerstraße, Lkw müssen warten

Gegen 12 Uhr konnte eine Spur Richtung Italien wieder für den Verkehr freigegeben werden. Lkw mussten die zweistündige Sperre abwarten, bereits beim Grenzübergang Kufstein gab es deshalb eine Blockabfertigung. Autos wurden über die Brennerstraße (B182) umgeleitet. Es bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau. Mit Verzögerungen muss jedenfalls noch gerechnet werden. (TT.com)