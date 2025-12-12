Schwerer Auffahrunfall: Brennerautobahn wieder einspurig befahrbar

Ein Auto fuhr ersten Informationen zufolge auf einen Lkw auf. Einsatzkräfte sind aktuell noch vor Ort. Nach einer zweistündigen Sperre Richtung Italien konnte gegen Mittag eine Spur für den Verkehr freigegeben werden.

Steinach am Brenner – Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die Brennerautobahn (A13) Richtung Italien am Freitagvormittag für knapp zweit Stunden komplett gesperrt werden. Kurz nach 10 Uhr kam es auf der Felperbrücke bei Steinach zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Lkw, heißt es von der Leitstelle Tirol.

Eine Person wurde im Auto eingeklemmt – über die Schwere der Verletzungen war noch nichts bekannt. Rettungskräfte, Notarzt, die Feuerwehren Steinach und Gries sowei Mitarbeiter der Asfinag waren vor Ort. Nähere Details zum Unfallgeschehen lagen noch nicht vor.

Rund zwei Stunden lang war die A13 Richtung Italien komplett gesperrt. © Asfinag/Webcam

A13 Richtung Süden zwei Stunden gesperrt

Gegen 12 Uhr konnte eine Spur Richtung Italien wieder für den Verkehr freigegeben werden. Lkw mussten die zweistündige Sperre abwarten, bereits beim Grenzübergang Kufstein gab es deshalb eine Blockabfertigung.

Autos wurden über die Brennerstraße (B182) umgeleitet. Es bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau. Mit Verzögerungen muss jedenfalls noch gerechnet werden. (TT.com)