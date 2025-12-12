Schwerer Unfall: Brennerautobahn Richtung Italien komplett gesperrt

Ein Auto fuhr ersten Informationen zufolge auf einen Lkw auf. Einsatzkräfte sind aktuell vor Ort. Der Pkw-Verkehr wird über die Bundesstraße umgeleitet.

Steinach – Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die Brennerautobahn (A13) Richtung Italien am Freitagvormittag komplett gesperrt werden. Kurz nach 10 Uhr kam es auf der Felperbrücke bei Steinach zu einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Lkw, heißt es von der Leitstelle Tirol.

Wie viele Personen verletzt wurden, war noch unklar. Rettungskräfte, Notarzt sowie die Feuerwehren Steinach und Gries sind vor Ort. Nähere Details zum Unfallgeschehen liegen noch nicht vor.