Pflege zuhause – der bessere Weg!

Suchen Sie eine professionelle Pflegeagentur, die Ihnen und Ihren Liebsten österreichweit zur Seite steht? Dann sind Sie bei „Die Pflegeagentur“ genau richtig!

Wer könnte die Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen besser verstehen als jemand, der selbst auf Betreuung angewiesen ist? Nermina Ðogić, eine 28-jährige Juristin aus Salzburg, kennt die Hürden des österreichischen Pflegesystems aus erster Hand. Sie sitzt selbst im Rollstuhl und hat aus dieser persönlichen Erfahrung heraus eine Mission entwickelt: eine Personenbetreuung anzubieten, die menschlicher, zugänglicher und rechtlich fundiert ist. Mit ihrer „Pflegeagentur“, die Standorte in Salzburg und Wien unterhält, hat sie ein Modell geschaffen, das genau dort ansetzt, wo das System oft versagt. Ihr Erfolg mit aktuell rund 100 Klientinnen und Klienten beweist, dass ihr Ansatz den Nerv der Zeit trifft.

Mehr Lebensqualität

„Natürlich kann meine Agentur nur das leisten, was im gesetzlichen Rahmen liegt, aber durch meine eigenen Erfahrungen habe ich erlebt, was im Pflegesystem nicht perfekt abläuft. Darum bin ich immer bestrebt, für die zu betreuenden Personen die besten Leistungen zu erbringen“, erklärt Ðogić ihre Motivation. Diese persönliche Involviertheit ist das Fundament ihrer Agentur. Ihr juristisches Fachwissen bietet dabei das stabile Gerüst. Diese Kombination stellt sicher, dass alle Prozesse formell korrekt ablaufen – eine enorme Entlastung für Familien in einer ohnehin schon belastenden Situation. Ðogić und ihr Team übernehmen die oft komplexen Antragstellungen für Zuschüsse und Förderungen und stehen den Betroffenen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Schnelle Hilfe

Wenn eine Pflegesituation eintritt, ist Zeit oft ein kritischer Faktor. Die Pflegeagentur“ hat ihre Prozesse daher maximal optimiert. Von der ersten Anfrage bis zum Einsatz der Betreuungskraft vor Ort vergeht durchschnittlich nur eine Woche. Ein entscheidender Schritt dabei ist das sorgfältige Auswahlverfahren. „Im Durchschnitt interviewen wir fünf Bewerber:innen mittels Videocall, die uns von unserer Partneragentur in Rumänien vorgeschlagen werden“, beschreibt Ðogić den Prozess.

Die vermittelten Kräfte unterstützen im Haushalt bei Tätigkeiten wie Kochen, Waschen und Putzen und begleiten die Patienten im Alltag. Medizinische oder pflegerische Handlungen dürfen sie nur nach expliziter Delegation durch einen Arzt oder eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson (DGKP) durchführen. Dieses Angebot schließt bewusst auch ländliche Gebiete mit ein, denn, so weiß Ðogić: „Oft ist es der Fall, dass außerhalb der Städte die Betreuung durch lange Wegstrecken nicht gewährleistet ist.“

Leistbare Entlastung

Die Frage der Finanzierbarkeit ist für viele Familien zentral. Eine 24-Stunden-Personenbetreuung durch „Die Pflegeagentur“ ist so gestaltet, dass sie leistbar bleibt. Die Kosten sind vom individuellen Pflegeaufwand abhängig, bewegen sich nach Abzug des Pflegegeldes und des Zuschusses aus dem Bundespflegegeldgesetz in einem Rahmen von rund 500 bis knapp unter 1000 Euro pro Monat. Die Betreuerinnen und Betreuer leben in der Regel für einen Monat im Haushalt mit der zu betreuenden Person, bevor sie von einer passenden Nachfolgekraft abgelöst werden. Dieses Rotationsprinzip sichert eine konstant hohe Qualität und beugt Überlastung vor, sodass eine liebevolle und verlässliche Betreuung durchgehend gewährleistet ist.