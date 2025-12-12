TT und ORF Tirol laden mit den Österreichischen Lotterien zur Tiroler Sportlerwahl

Die größte Jury des Landes wählt ihre Favoritinnen und Favoriten in den jeweiligen Kategorien.

Die Österreichischen Lotterien sind seit ihrer Gründung 1986 der größte und wichtigste Financier des Breiten- und Spitzensports in Österreich. Mehr als 2 Milliarden Euro sind bisher im Rahmen der Sportförderung geflossen, um eine fundierte Ausbildung und alle Chancen für eine internationale Karriere zu ermöglichen.

© Einkemmer

Tirols Sport lebt von echter Begeisterung und unermüdlichem Einsatz – unsere Athletinnen und Athleten zeigen das eindrucksvoll.“ Thomas Wass, Vorstandsvorsitzender Raiffeisen-Landesbank Tirol AG

„Wir sind erneut stolzer PRESENTING PARTNER bei der Wahl der Tiroler Sportlerinnen und Sportler des Jahres, weil jedem und jeder Einzelnen Respekt für ihren Einsatz und ihre Leistungen gebührt. Ihre ganz persönlichen Erfolgsgeschichten sind es, die Österreich als Sportnation insgesamt so erfolgreich macht.“

© Christof Wagner

Die Österreichischen Lotterien gratulieren den Tiroler Sportlerinnen und Sportlern zum Erfolg.“ Erwin van Lambaart, General­direktor der Österreichischen Lotterien

Auch die Tiroler Raiffeisenbanken sind als langjähriger Partner wieder bei der Aktion dabei: „Jahr für Jahr begeistern Jakob Schubert, der RSC Inzing, die SWARCO RAIDERS Tirol sowie der SVG Reichenau mit außergewöhnlichen sportlichen Leistungen. Als regionaler Wegbegleiter freuen wir uns sehr, den unermüdlichen Einsatz und die Leidenschaft dieser Athletinnen und Athleten zu unterstützen. Ihre Nominierung bei der Tiroler Sportlerwahl ist ein sichtbares Zeichen für ihr großes Engagement und zugleich eine Inspiration für alle Sportbegeisterten. Wir wünschen „unseren“ Sportlerinnen und Sportlern und natürlich allen Nominierten viel Erfolg!“

Die Tiroler Sportlerwahl wird von weiteren Sponsoren unterstützt, die wertvolle Preise im Gesamtwert von 13.500,- Euro zur Verfügung stellen:

Diese Preise gibt es zu gewinnen:

E-Bike – „Focus VAM² SL 8.7“ mit Carbonrahmen in Größe Medium im Wert von € 5.799,- – zur Verfügung gestellt vom Sportshop Denifl in Fulpmes.

Eine Woche für zwei Personen im 4-Sterne-Superior Wellnesshotel Plunhof in Südtirol inklusive Halbpension im Wert von € 2.700,-.

Fünf Übernachtungen für zwei Personen inklusive genussvoller Halbpension im 5* Hotel Reiters Supreme in Bad Tatzmannsdorf im Wert von € 2.415,-.

Rennski Hero ST TI im Wert von € 990,- – zur Verfügung gestellt von Rossignol. Der Hero ST TI wurde aus der Faszination des Wettkampfsports heraus entwickelt und ist für Skifahrer gedacht, die sich Präzision und Intensität in jedem kurzen Schwung wünschen.

Vom Österreichischen Skiverband zur Verfügung gestellt: Je 1x 2 VIP-Tickets für: Audi FIS Ski Weltcup Sölden 24./25.10.2026, BMW IBU Biathlon Weltcup Hochfilzen am 04.12.2026 und Vierschanzentournee Innsbruck am 03.01.2026.

Teilnahmeschluss ist der 31.12.2025.