Passanten filmten Szene

Frau kracht mit gestohlenem Boot in Venedig gegen die Rialto-Brücke

Das Boot hatte die Frau kurze Zeit vor dem Unfall gestohlen, als der Paketzusteller nicht an Bord war.

