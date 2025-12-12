Österreichischer Verein

Smartphone-freie Kindheit: Elterninitiative fordert Altersgrenze für Social Media

Österreichische Jugendliche verbringen im internationalen Vergleich besonders viel Zeit mit TikTok, Computerspielen und anderen digitalen Anwendungen.
© APA/ MAX SLOVENCIK
Silvana Resch

Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit online. Studien deuten daraufhin, dass dies ihre psychische Gesundheit gefährdet. Die Gründerin der Elterninitiave „Smartphone-freie Kindheit Österreich“ erklärt im TT-Gespräch, warum sie eine Kindheit ohne Soziale Medien für so wichtig hält.