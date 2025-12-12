Seit einem halben Jahrhundert macht der 3er das Unternehmen BMW mehr als flott

Das Mittelklassemodell ist für den süddeutschen Autobauer seit 1975 ein Erfolgsgarant. Sieben Generationen haben sich bisher bewährt, im nächsten Jahr kommt eine vollelektrische Variante in den Handel.

Dass die BMW Group anhaltend positiv bilanziert, liegt auch und vor allem an ihm: dem 3er. Das Unternehmen produziert das Mittelklassemodell seit 1975, bevorzugt als Stufenheckmodell, dann gefolgt als Touring (Kombi), begleitet von beliebten Derivaten wie dem M3. In 18 verschiedenen Werken lief der 3er vom Band, verteilt auf vier Kontinente. Bis heute haben es mehr als 18 Millionen Einheiten geschafft, die Produktionsstätten zu verlassen.

Bisher hat sich die BMW Group um die Entwicklung von sieben Generationen gekümmert, die aktuelle befindet sich seit 2018 auf dem Markt. Im kommenden Jahr gibt es eine bedeutende Neuerung, weil auf Basis der Neuen Klasse ein vollelektrischer 3er am Plan steht. Seine Fertigung wird im Werk München erfolgen, das Werk Dingolfing bereitet „die Rückkehr des 3ers“ vor, wie es seitens des Konzerns heißt. Im Konkreten geht es also um die achte Generation, die wohl bald das machen darf, was BMW für gewöhnlich von einem 3er verlangt: im großen Stil Kaufvertragsabschlüsse hervorrufen.