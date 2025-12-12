Österreichs Para-Ski-Athleten feierten in Steinach einen Auftakt nach Maß

Der erste Para-Ski-Weltcup in Steinach brachte gleich fünf österreichische Siege. Weiter geht es nun in Santa Caterina.

Steinach – Der rot-weiß-roten Erfolgsgeschichte wurde auch am letzten Tag des Para-Ski-Weltcups in Steinach ein weiteres Kapitel hinzugefügt: Im zweiten Super-G gab es nämlich erneut zwei Sieg und einen zweiten Platz:

Bei den sehbehinderten Damen wiederholte sich mit dem Sieg von Veronika Aigner (mit Schwester Elisabeth als Guide) vor Elina Stary (mit Guide Stefan Winter) das Ergebnis vom Vortag. „Elina ist extrem gut gefahren, es ist ein richtiges Top-Ergebnis für uns“, schwärmte Veronika Aigner.

Bruder Johannes Aigner meinte indes nach seinem zweiten Super-G-Sieg: „Wir haben uns gut weiterentwickelt.“ Bei den stehenden Herren schrammte Thomas Volgger als Vierter knapp am Podest vorbei, Lokalmatador Manuel Rachbauer wurde 18.