Tirol hilft in Uganda
Deshalb bekam ein Frauenfußball-Projekt einen Preis vom Außenministerium
Die Frauenmannschaft in Uganda mit Trainer. HIV-Infizierte und Gesunde bilden ein Team. So sollen Vorurteile abgebaut werden und Frauen und Mädchen gestärkt werden.
© Perspektive für Kinder
Ein Tiroler Verein ist Partner der Hilfsorganisation YAWE, deren Manager kam zur Ehrung nach Wien und Tirol. Bei seiner Rundreise durch Nord- und Südtirol staunte er über Berge, Schnee und das funktionierende Öffi-Angebot.