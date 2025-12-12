Auto machte sich in Lans selbstständig: 69-Jähriger überrollt und eingeklemmt

Lans – Am Freitagvormittag stellte ein 23-Jähriger sein Auto vor einer Werkstatt in Lans ab. Die Handbremse habe er laut eigenen Angaben angezogen, berichtet die Polizei. Während er in die Werkstatthalle ging, rollte das Fahrzeug plötzlich los. In dem Moment ging ein 69-Jähriger den Hang vor der Werkstatt hinunter.

Plötzlich habe er einen Aufprall von hinten gespürt. Der Mann wurde nach vorn geschleudert. Als er sich umdrehte, sah er das Auto auf sich zurollen. Der Wagen überrollte den 69-Jährigen im Bereich der Oberschenkel. Dann blieb das Fahrzeug auf einem Bein hängen. Der Mann war eingeklemmt.