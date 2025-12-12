Polarisierung in Innsbruck setzt sich fort: Opposition geschlossen gegen Budget

Nur mit den Stimmen der Dreierkoalition hat der Innsbrucker Gemeinderat den Haushaltsplan für 2026 beschlossen. Alle fünf Oppositionsfraktionen stimmten gegen das zweite Budget in der Bürgermeisterära von Johannes Anzengruber. Besonders heftige Diskussionen gab es rund um geplante Wohnungsverkäufe – und mehrere verbale Entgleisungen.