Nur Koalition für Haushaltsplan

Polarisierung in Innsbruck setzt sich fort: Opposition geschlossen gegen Budget

Keine gemeinsame Basis mit der Stadtführung: Die Opposition von rechts bis links stimmte einhellig gegen den Haushaltsplan für 2026.
© Patrick Steiner
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Nur mit den Stimmen der Dreierkoalition hat der Innsbrucker Gemeinderat den Haushaltsplan für 2026 beschlossen. Alle fünf Oppositionsfraktionen stimmten gegen das zweite Budget in der Bürgermeisterära von Johannes Anzengruber. Besonders heftige Diskussionen gab es rund um geplante Wohnungsverkäufe – und mehrere verbale Entgleisungen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561