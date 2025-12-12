Gibt US-Präsident Trump grünes Licht für einen Angriff auf Venezuela?

Im eskalierenden Konflikt mit Venezuela erhöht US-Präsident Donald Trump den Druck auf das Regime von Staatschef Nicolás Maduro weiter.

Washington – Nach der Kaperung eines Öltankers vor der Küste Venezuelas durch das US-Militär hat US-Präsident Donald Trump erneut ohne konkrete Angaben baldige Bodeneinsätze angekündigt. „Es wird bald auch an Land beginnen“, sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er nannte allerdings weder Venezuela noch andere Länder beim Namen. Nicht nur mit Venezuela, auch mit Kolumbiens Präsident Gustavo Petro liegt Trump im Clinch. Bei den seit Wochen andauernden tödlichen US-Angriffen auf Boote mit angeblichen Drogenschmugglern in der Karibik und im Pazifik wurde laut Angaben aus Bogota auch ein kolumbianischer Fischer getötet. Als Reaktion darauf setzte Präsident Petro den Austausch von Geheimdienstinformationen mit den USA aus.

Bislang blieb Trump vage

Bereits in den vergangenen Wochen hat der US-Präsident von Landeinsätzen in der Region gesprochen, die „sehr bald“ beginnen sollten. Zuletzt entgegnete er im Interview des Nachrichtenportals Politico auf die Frage nach einer möglichen amerikanischen Bodeninvasion in Venezuela, er wolle weder etwas bestätigen noch ausschließen. Bereits vor einiger Zeit bestätigte Trump öffentlich, dass er auch verdeckte Einsätze des Auslandsgeheimdienstes CIA in Venezuela genehmigt habe.

Die US-Küstenwache und andere Einheiten aus dem Heimatschutz- und Verteidigungsministerium haben am Mittwoch vor der Küste Venezuelas einen Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht. Der autoritär regierende Präsident des südamerikanischen Landes, Nicolás Maduro, wirft den USA vor, es bei der Eskalation des Konflikts vor allem auf Venezuelas Öl – die Ölreserven des Landes werden auf rund 300 Milliarden Barrel geschätzt – abgesehen zu haben. Und einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. Trump sagte unlängst, Maduros Tage als Präsident seien gezählt.

Die USA haben zuletzt massiv Kräfte in der Karibik zusammengezogen, darunter mit der „USS Gerald R. Ford“ auch der weltweit größte Flugzeugträger, der bis zu 90 Kampfjets Platz bietet.

Es gab zahlreiche tödliche Angriffe des Militärs auf Boote mit Menschen, die Drogen geschmuggelt haben sollen. Kritiker werten das Vorgehen als klaren Verstoß gegen das Völkerrecht. Auch Verbündete der USA wie Großbritannien oder Frankreich sehen das Vorgehen äußerst kritisch. Trumps Regierung spricht hingegen von einem legitimen Kampf gegen „Drogenterroristen“. Die USA haben ein großes Drogenproblem. Trump macht andere Länder dafür verantwortlich.

„Es geht um viele Dinge“

Auf die Frage eines Journalisten, ob der Hintergrund der Öltanker-Beschlagnahme Drogen oder Öl sei, antwortete Trump im Weißen Haus: „Es geht um viele Dinge.“ Er warf Venezuela erneut vor, „Millionen“ Menschen aus Gefängnissen, Gangs, dem Drogendealer-Milieu und psychischen Einrichtungen in die USA gelassen zu haben.