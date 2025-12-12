Auto kippte nach Kollision auf der Mieminger Straße um: 77-Jähriger verletzt

Obsteig – Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Freitagvormittag auf der Mieminger Straße (B189) bei Obsteig. Ein 77-jähriger Österreicher war gegen 8.50 Uhr mit seinem Auto in Richtung Holzleiten unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Wagen eines 64-jährigen Deutschen seitlich zusammenstieß.

Beim Versuch, auszuweichen, kam der 77-Jährige von der Fahrbahn ab und geriet auf eine Böschung. Das Auto kippte in der Folge um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Ersthelfer, darunter auch der Lenker, konnten es wieder aufrichten.