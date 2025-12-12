Tausende Euro Schaden
Einbruch in Telfer Wohnhaus: Täter erbeuteten teure Handtaschen
Telfs – Unbekannte Täter sind am Freitagvormittag in ein Wohnhaus in Telfs eingedrungen. Zwischen 10 und 11.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu dem Haus und durchwühlten dort mehrere Schubladen.
Die Diebe stahlen zwei Designerhandtaschen und Modeschmuck. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Telfs hat die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)