77-Jähriger bei Auffahrunfall auf der A12 bei Volders verletzt

Volders – Ein Auffahrunfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Volders hat am Freitagnachmittag einen Verletzten gefordert. Gegen 13.30 Uhr war ein 39-jähriger Autofahrer in Richtung Kufstein unterwegs. Weil Reifenteile auf der Fahrbahn lagen, mussten die vor ihm fahrenden Autos abbremsen. Laut Polizei kam es dadurch zu „leichten Stauungen“.

Der 39-Jährige fuhr in der Folge auf den Pkw eines 77-jährigen Österreichers auf. Dieser erlitt durch die Kollision Verletzungen im Nackenbereich. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Hall gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die A12 war im Bereich der Unfallstelle nur erschwert passierbar. (TT.com)