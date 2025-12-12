Sillian ehrt Erwin Schiffmann: Alt-Bürgermeister wird Ehrenbürger

Die Marktgemeinde Sillian hat am Donnerstagabend ihren langjährigen Alt-Bürgermeister Erwin Schiffmann zum Ehrenbürger ernannt. Die höchste Auszeichnung würdigt seine 18-jährige Amtszeit von 1998 bis 2016 und sein umfassendes ehrenamtliches Engagement.

Sillian – Bürgermeister Franz Schneider würdigte Schiffmanns Leistungen. "Mit der Ernennung von Alt-Bürgermeister Erwin Schiffmann möchten wir einen Menschen ehren, der durch sein umsichtiges und unermüdliches Wirken maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sich die Marktgemeinde Sillian in den 18 Jahren seiner Amtszeit in allen Bereichen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens entwickelt hat", sagte Schneider.

Schneider zählte zahlreiche Projekte aus Schiffmanns Amtszeit (1998 – 2016) auf. Dazu gehören der Neubau von Kindergarten, Gemeindehaus, Kulturzentrum und Rot-Kreuz-Gebäude. Weitere Erfolge waren das Hochwasserschutzprojekt Drau, das Schutzprojekt Tödtenbach und die Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung. Die Errichtung der Wasserversorgungsanlage mit Trinkwasserkraftwerk und die Erweiterung des Kanalnetzes fielen ebenfalls in diese Zeit.

Zehn Jahre im Regionsmanagement

Neben seiner Zeit als Bürgermeister führte Schiffmann auch das Regionsmanagement Osttirol zehn Jahre lang. Er wirkte zudem als Bezirksparteiobmann der ÖVP in Osttirol. Auch war er Aufsichtsrat der Osttiroler Volksbank und später der Dolomitenbank Osttirol-Westkärnten.