Drei Verletzte und hoher Schaden bei Alko-Unfall auf der Arlbergstraße in St. Anton

St. Anton am Arlberg – Bei einem Verkehrsunfall in St. Anton am Arlberg sind am Freitagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Ein 39-jähriger Pole war gegen 15 Uhr mit seinem Pkw auf der Arlbergstraße (B197) unterwegs, als er im Bereich Stadle in einer Kehre auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er frontal mit dem Auto eines 23-jährigen Briten zusammen, in dem auch ein 23-jähriger Franzose saß.

Alle drei Beteiligten erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Zwei von ihnen wurden nach der Erstversorgung zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus nach Zams gebracht.