Weit verbreiteter Missbrauch in ungarischen Kinderheimen

In Ungarn hat ein früherer Regierungsbericht weitverbreiteten Missbrauch in Kinderheimen festgestellt. In dem von der oppositionellen Tisza-Partei am Freitag veröffentlichen Bericht aus dem Jahr 2021 ist die Rede von rund 3,000 mutmaßlichen Missbrauchsfällen in ungarischen Kinderheimen. Dies entspricht mehr als einem Fünftel aller Minderjährigen in staatlicher Obhut.

Vor der im Frühjahr erwarteten Parlamentswahl in Ungarn steht der rechtsnationalistische Ministerpräsident Viktor Orban unter Druck: Tisza-Chef Peter Magyar liegt in Umfragen vorn. Der Bericht dürfte die Wut gegen Orbans Regierung weiter anheizen. "Die Orban-Regierung ist definitiv gescheitert", schrieb Magyar im Onlinenetzwerk Facebook.

Der jetzt erst veröffentlichte Bericht beruht auf einer zwischen Juli und November 2021 erfolgten Umfrage, an der 507 von 676 angestellten Betreuungspersonen teilnahmen. Er wurde 2022 an die zuständigen Behörden weitergeleitet, "um deren Arbeit zu unterstützen", wie das Innenministerium in einer Stellungnahme erklärte.

Dem Bericht zufolge wurden damals mehr als 320 Kinder in staatlicher Obhut Opfer sexueller Gewalt, 77 von ihnen wurden demnach missbraucht. Das Betreuungspersonal kritisierte laut dem Bericht zudem, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft Ermittlungen ohne Anklage einstellten. Als Grund dafür sei meist ein Mangel an Beweisen genannt worden, hieß es.