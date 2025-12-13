Chinesisches Gedenken an Nanjing-Massaker zurückhaltend

China hat am Samstag vor dem Hintergrund diplomatischer Spannungen mit Japan mit einer zurückhaltenden Zeremonie an das Massaker von Nanjing im Jahr 1937 erinnert. An der Gedenkveranstaltung in der ostchinesischen Stadt nahm Präsident Xi Jinping nicht teil. Stattdessen sprach Shi Taifeng, ein hochrangiger Funktionär der Kommunistischen Partei.

Ohne Japan direkt zu erwähnen, warnte er, jeder Versuch, den Militarismus wiederzubeleben, die internationale Nachkriegsordnung infrage zu stellen oder den Weltfrieden zu untergraben, sei zum Scheitern verurteilt. Auslöser der jüngsten Spannungen sind Äußerungen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi, wonach ein chinesischer Angriff auf Taiwan eine militärische Reaktion Tokios auslösen könnte.