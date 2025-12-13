Chinesisches Gedenken an Nanjing-Massaker zurückhaltend
China hat am Samstag vor dem Hintergrund diplomatischer Spannungen mit Japan mit einer zurückhaltenden Zeremonie an das Massaker von Nanjing im Jahr 1937 erinnert. An der Gedenkveranstaltung in der ostchinesischen Stadt nahm Präsident Xi Jinping nicht teil. Stattdessen sprach Shi Taifeng, ein hochrangiger Funktionär der Kommunistischen Partei.
Ohne Japan direkt zu erwähnen, warnte er, jeder Versuch, den Militarismus wiederzubeleben, die internationale Nachkriegsordnung infrage zu stellen oder den Weltfrieden zu untergraben, sei zum Scheitern verurteilt. Auslöser der jüngsten Spannungen sind Äußerungen der japanischen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi, wonach ein chinesischer Angriff auf Taiwan eine militärische Reaktion Tokios auslösen könnte.
China und Japan streiten seit Langem über die Aufarbeitung ihrer gemeinsamen Geschichte. Die Regierung in Peking wirft Japan vor, dass dessen Truppen 1937 in der damaligen Hauptstadt Nanjing 300.000 Menschen getötet hätten. Ein Tribunal der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg bezifferte die Zahl der Todesopfer auf 142.000. Einige konservative japanische Politiker und Wissenschafter bestreiten jedoch, dass es überhaupt ein Massaker gegeben hat. China hatte den nationalen Gedenktag 2014 eingeführt. Xi nahm zuletzt 2017 persönlich an der Veranstaltung teil.