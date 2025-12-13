Der Kia EV4: Ein Stromer mit Bodenhaftung und Überraschungspotenzial

Der Kia EV4 zeigt bereits nach den ersten Kilometern, dass ein Elektroauto durchaus alltagstauglich sein kann, ohne sich ausschließlich an Technikfans oder Stadtbewohner zu richten. Das kompakte SUV beweist eine erfreuliche Mischung aus Komfort, Effizienz und freundlicher Unaufgeregtheit – Eigenschaften, die ihn zu einem ernsthaften Konkurrenten für ID.3 & Co machen.