Dicke Luft in Koalition
Weil die ÖVP bremst: SP-Chef Wohlgemuth fordert endlich Baulandabgabe in Tirol
Die Baulandmobilisierungsabgabe soll nicht bebautes Bauland für den Wohnbau mobilisieren. In der ÖVP gibt es jedoch massive Widerstände gegen die geplante Abgabe, der Zweck wird nämlich bezweifelt.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Die Anfang des Jahres beschlossene Baulandabgabe hängt in der Warte-schleife. In der SPÖ wächst deshalb der Unmut, Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth drängt deshalb den Koalitionspartner zur Umsetzung.