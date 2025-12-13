Dicke Luft in Koalition

Weil die ÖVP bremst: SP-Chef Wohlgemuth fordert endlich Baulandabgabe in Tirol

Die Baulandmobilisierungsabgabe soll nicht bebautes Bauland für den Wohnbau mobilisieren. In der ÖVP gibt es jedoch massive Widerstände gegen die geplante Abgabe, der Zweck wird nämlich bezweifelt.
Von Peter Nindler

Die Anfang des Jahres beschlossene Baulandabgabe hängt in der Warte-schleife. In der SPÖ wächst deshalb der Unmut, Landeshauptmannstellvertreter Philip Wohlgemuth drängt deshalb den Koalitionspartner zur Umsetzung.