Jetzt macht Vestina das Kochen wieder Spaß

Tiroler Spenden ermöglichen in Tansania den Kauf von energie- und zeitsparende Öfen.

Seit Vestina Aribelio mit dem neuen CHEMA-Rocket-Ofen kocht, ist ihr Leben leichter geworden, sie hat keine Probleme mehr mit den Augen und kann ihren Kindern den Schulbesuch ermöglichen. Noch vor wenigen Jahren war das anders: Wie die meisten Familien ihres Dorfes Nyakatete kochte auch Vestina Aribelio jahrelang auf dem„ Drei-Stein-Feuer". Das ist eine Kochmethode, wie sie zahlreiche Menschen in Tansania praktizieren. In einer geschlossenen oder halboffenen Küche werden drei große Steine zusammengeschoben, die einen Topf tragen können. Zwischen den Steinen wird mit Holz Feuer gemacht.

Kein gesundheitsschädlicher Rauch mehr

Dieses Holz musste Vestina Aribelio zuvor in der Umgebung sammeln. Es anzukaufen, wäre für ihre Familie nicht leistbar. Doch das Holzsammeln in der wenig bewaldeten Gegend dauerte jeden Tag viele Stunden. Außerdem verbraucht Kochen auf dem offenen Feuer viel Holz. Dazu kam der gesundheitsschädliche Rauch, der Atemwegserkrankungen und Augenprobleme verursacht.

Betroffen war nicht nur sie, sondern auch ihre Kinder. Holzsammeln ist eine Arbeit, die traditionell den Frauen und Kindern zufällt. Sie sind es auch, die die meiste Zeit neben dem Feuer verbringen. In der Zeit, in der ihre Kinder für das Holzsammeln unterwegs waren, verpassten sie den Unterricht oder wichtige Lernzeit.

„ Dann habe ich mich einer Gruppe angeschlossen, die von CHEMA unterstützt wird!" erzählt Vestina Aribelio über den ausschlaggebenden Schritt. CHEMA, der lokale Partner der Tiroler Organisation Bruder und Schwester in Not hat sogenannte Rocket-Öfen entwickelt, die sehr viel weniger Brennholz benötigen, es sauberer verbrennen und kaum Rauch abgeben.

Kochen braucht weniger Zeit