27.000 Euro Preisgeld: RLB Kunstpreis wird 2026 aufgewertet

Der RLB Kunstpreis für bildende Kunst wird 2026 zum zwölften Mal vergeben – und erfährt dabei eine deutliche Aufwertung. Insgesamt 27.000 Euro Preisgeld, eine Einzelausstellung für die Hauptpreisträgerin oder den Hauptpreisträger sowie eine angehobene Altersgrenze sollen den Wettbewerb für Tirols Kunstszene attraktiver machen.

Der seit 2004 alle zwei Jahre ausgeschriebene Preis zählt zu den fixen Terminen im Tiroler Kunstkalender. Für die kommende Ausgabe erhöht die Raiffeisen-Landesbank die Dotierung spürbar: Der Hauptpreis steigt von 10.000 auf 15.000 Euro, zwei Förderpreise sind künftig mit je 6000 Euro ausgestattet (zuvor 4000 Euro). Zudem wurde die Altersgrenze von 40 auf 45 Jahre angehoben.

Auf einen Blick: RLB Kunstpreis 2026 Preisgelder: Hauptpreis 15.000 Euro, zwei Förderpreise zu je 6.000 Euro (gesamt 27.000 Euro).

Hauptpreis 15.000 Euro, zwei Förderpreise zu je 6.000 Euro (gesamt 27.000 Euro). Altersgrenze: Maximal 45 Jahre (Jahrgänge 1981 und jünger).

Maximal 45 Jahre (Jahrgänge 1981 und jünger). Einreichfrist: bis 16. Jänner 2026.

bis 16. Jänner 2026. Einreichung: Online unter www.kunstbruecke.at.

Online unter www.kunstbruecke.at. Preisverleihung: Montag, 6. Juli 2026, 19.00 Uhr, Kunstbrücke im RAIQA-Quartier Innsbruck.

Zum Hauptpreis gehört seit 2006 eine Einzelausstellung, die von den Tiroler Landesmuseen im Folgejahr realisiert wird. Neu ist, dass künftig eine Museumsvertretung fix in der Fachjury sitzt.

Aufgrund der laufenden Umbauarbeiten im Ferdinandeum wird die Ausstellung 2027 an einem anderen Standort der Landesmuseen (Zeughaus oder Tirol Panorama) stattfinden.

Teilnahmeberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler, die in Tirol geboren sind oder seit mindestens zwei Jahren ihren Hauptwohnsitz im Land haben und im Jahr 2026 nicht älter als 45 Jahre sind (Jahrgänge 1981 und jünger). Über die Vergabe entscheidet eine wechselnd besetzte Fachjury. Ihr gehören 2026 Rosanna Dematté (Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum), Sandro Droschl (HALLE FÜR KUNST Steiermark), Sophie Haslinger (KunstHausWien), Silvia Höller (Kunstbrücke Innsbruck) und Thomas D. Trummer (Kunsthaus Bregenz) an.

Einreichungen sind ausschließlich online möglich. Die Plattform www.kunstbruecke.at ist von 11. Dezember 2025 bis 16. Jänner 2026 geöffnet; dort finden sich auch die detaillierten Wettbewerbsbedingungen.