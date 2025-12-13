Autofahrer prallte gegen Felswand: Drei Verletzte bei Unfall in Matrei in Osttirol

Drei Verletzte forderte ein Autounfall am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Felbertauernstraße in Matrei in Osttirol. Laut Polizei war ein 30-jähriger Kroate von Mittersill in Richtung Matrei unterwegs, zwei Landsmänner im Alter von 39 und 45 Jahren fuhren mit. Rund fünf Kilometer nach dem Felbertauerntunnel kam der Lenker über den linken Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen eine Felswand – die Ursache dafür war zunächst unklar.

Der Wagen wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 39-Jährige am Steuer wurde eingeklemmt. Seine beiden Begleiter konnten sich selbst aus dem Auto befreien. Passanten sowie ein zufällig vorbeikommender Sanitäter leisteten Erste Hilfe.