Person eingeklemmt
Drei Verletzte bei Unfall auf Felbertauernstraße in Matrei in Osttirol
Drei Verletzte forderte ein Autounfall am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Felbertauernstraße in Matrei in Osttirol. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol war nur ein Wagen in den Unfall verwickelt. Eine Person wurde darin eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.
Die Feuerwehr Matrei war vor Ort und befreite die eingeklemmte Person. Auch die Rettung stand im Einsatz und brachte die drei Verletzten ins Krankenhaus Lienz. Weitere Informationen folgen. (TT.com)