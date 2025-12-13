Drei Verletzte bei Unfall auf Felbertauernstraße in Matrei in Osttirol

Drei Verletzte forderte ein Autounfall am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Felbertauernstraße in Matrei in Osttirol. Laut ersten Informationen der Leitstelle Tirol war nur ein Wagen in den Unfall verwickelt. Eine Person wurde darin eingeklemmt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.