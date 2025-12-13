Schwer kranker Bub in Telfs: Pascal hofft auf passenden Stammzellenspender
Pascal ist neun Jahre alt und leidet an der seltenen, schweren Erkrankung Adrenoleukodystrophie (XALD). Der Bub lebt mit seiner Familie in Telfs, dort findet nächstes Wochenende eine Typisierungsaktion statt. Die Hoffnung: ein passender Stammzellenspender.
Auf der Webseite von „Geben für Leben“, der Leukämiehilfe Österreich, heißt es: „Pascal ist so viel mehr als seine Diagnose. Er ist voller Energie, Lebensfreude und immer bereit für das nächste Abenteuer. Am liebsten spielt er Fußball, fährt Ski oder verbringt Zeit mit seiner Familie.“ (TT.com)
Typisierungsaktion für Pascal
📅 Sonntag, 21.12.2025
⏰ 16:00 – 20:00 Uhr
📍 Sportzentrum Telfs
Alternativ kann online einfach ein Typisierungsset bestellt werden. Registrieren lassen können sich alle zwischen 16 und 45 Jahren mit einem einfachen Wangenabstrich. Wer sich schon einmal typisieren hat lassen, ist in der weltweiten Datenbank erfasst.