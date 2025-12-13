Mann stürzte in Kirchbichl zehn Meter von einer Brücke und verletzte sich schwer

Auf dem Heimweg von einer Disco ist ein 36-Jähriger am Samstag in den frühen Morgenstunden in Kirchbichl schwer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 7 Uhr zu Fuß bei der Tiroler Straße (B 171) unterwegs. Bei einem Brückengeländer wollte der 36-Jährige seinem Begleiter etwas vorzeigen, dabei stürzte er etwa zehn Meter ab.