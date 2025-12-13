Heimweg nach Disco-Besuch
Mann stürzte in Kirchbichl zehn Meter von einer Brücke und verletzte sich schwer
Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus Kufstein.
Auf dem Heimweg von einer Disco ist ein 36-Jähriger am Samstag in den frühen Morgenstunden in Kirchbichl schwer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 7 Uhr zu Fuß bei der Tiroler Straße (B 171) unterwegs. Bei einem Brückengeländer wollte der 36-Jährige seinem Begleiter etwas vorzeigen, dabei stürzte er etwa zehn Meter ab.
Der Rumäne landete in einem Kiesbett. Bei dem Sturz zog er sich laut Polizei schwere Verletzungen im Schädel- und Beinbereich zu. Sein Kollege alarmierte sofort die Rettungskräfte, sie brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus Kufstein. Feuerwehr, Polizei und Rettung sowie zwei Notärzte standen im Einsatz. (TT.com)