Heimweg nach Disco-Besuch

Mann stürzte in Kirchbichl zehn Meter von einer Brücke und verletzte sich schwer

Die Rettung brachte den Verletzten ins Krankenhaus Kufstein.
© zoom.tirol

Auf dem Heimweg von einer Disco ist ein 36-Jähriger am Samstag in den frühen Morgenstunden in Kirchbichl schwer verunglückt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 7 Uhr zu Fuß bei der Tiroler Straße (B 171) unterwegs. Bei einem Brückengeländer wollte der 36-Jährige seinem Begleiter etwas vorzeigen, dabei stürzte er etwa zehn Meter ab.

Der Rumäne landete in einem Kiesbett. Bei dem Sturz zog er sich laut Polizei schwere Verletzungen im Schädel- und Beinbereich zu. Sein Kollege alarmierte sofort die Rettungskräfte, sie brachten den Schwerverletzten ins Krankenhaus Kufstein. Feuerwehr, Polizei und Rettung sowie zwei Notärzte standen im Einsatz. (TT.com)

