Betrunkener Autofahrer musste nach Unfall auf A13 seinen Führerschein abgeben

Glück im Unglück hatte in der Nacht auf Samstag ein betrunkener Autofahrer auf der Brennerautobahn (A13): Der 40-Jährige dürfte laut Polizei gegen 3 Uhr am Steuer eingeschlafen sein. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Waldstück. Dort blieb das Auto am Dach in den Bäumen hängen. Der Mann konnte sich selbst befreien und blieb unverletzt.