Betrunkener Autofahrer musste nach Unfall auf A13 seinen Führerschein abgeben
Glück im Unglück hatte in der Nacht auf Samstag ein betrunkener Autofahrer auf der Brennerautobahn (A13): Der 40-Jährige dürfte laut Polizei gegen 3 Uhr am Steuer eingeschlafen sein. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte in ein Waldstück. Dort blieb das Auto am Dach in den Bäumen hängen. Der Mann konnte sich selbst befreien und blieb unverletzt.
Weil ein Alkomattest positiv verlief, wurde dem Lenker sein Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Wagens waren zwei der drei Fahrstreifen gesperrt. Stau gab es laut Polizei aber nicht. Durch den Unfall wurden zwei größere Hinweistafeln sowie eine Wasserleitung des Brennerbasistunnels beschädigt. (TT.com)
Nicht der erste Unfall unter Alkoholeinfluss in den letzten Tagen:
Lenker musste Schein abgeben
Drei Verletzte und hoher Schaden bei Alko-Unfall auf der Arlbergstraße in St. Anton
Schwerer Sachschaden