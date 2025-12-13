Krisen zum Trotz: Tiroler Lichtspezialist MK Illumination strahlt rund um die Welt

Allen globalen Krisen und Spannungen zum Trotz leuchtet MK Illumination heuer heller denn je. Der Umsatz des weltweit tätigen Tiroler Beleuchtungsspezialisten übersprang erstmals die Umsatzmarke von 170 Mio. Euro.

Der Innsbrucker Weltmarktführer für hochwertige Lichtwelten musste heuer in international rauem Umfeld einigem Gegenwind trotzen – und konnte dank Impulsen aus Nordamerika, Asien und Australien sowie dem Einstieg in neue Märkte wie Indien und Nigeria dennoch einen neuen Rekordumsatz erzielen. Und es gab laut Firmenchef Klaus Mark wieder etliche leuchtende und aufsehenerregende Prestigeprojekte von New York über Chengdu bis nach Berlin.

Überdurchschnittlich gewachsen ist MK Illumination trotz eines rückläufigen Marktes und Zollbarrieren in den USA. Durch die Realisierung sämtlicher Prestigeprojekte in der Metropole New York habe man sich aber einen besonderen Ruf erarbeitet, sagt Mark.

Von China bis Kanada

Wesentliche Wachstumsimpulse seien auch aus Skandinavien, Mexiko, Kanada, Japan und China gekommen. Und große Dinge erhoffen sich die Tiroler künftig auch in Indien, wo man gleich den Auftrag für die festliche Beleuchtung des internationalen Flughafens in Neu-Delhi bekam. „Indien ist einer der spannendsten Märkte der kommenden Jahrzehnte. Wir sehen Indien – ebenso wie China – als innovationsgetrieben und voller Potenzial“, betont Mark. In Nigeria als bevölkerungsreichstem Land Afrikas gebe es ebenfalls viel Potenzial. Mark denkt an einen eigenen Produktionsstandort für den afrikanischen Markt.

Eindrücke von internationalen Installationen

Lichterparks boomen

Sehr gut entwickelt habe sich weiterhin das Segment der Lichtevents. Mit insgesamt 16 Lichterparks (davon elf unter der Marke Lumagica) werde MK Illumination in dieser Saison erstmals mehr als 1,5 Mio. BesucherInnen zählen können, so Mark. Mit dem Einstieg in den Weihnachtsmarkt am Innsbrucker Marktplatz setze man nun auch in seiner Heimatstadt ein starkes Zeichen.

Auch Übernahmen geplant

Für 2026 rechnet man bei MK Illumination nicht automatisch mit weiterem Wachstum: Dazu sei das geopolitische Umfeld zu volatil, sagt Mark. „Der Blick in die Zukunft gleicht momentan einem Blick in ein Wasserglas – vieles bleibt diffus. Die unklare Zollpolitik und fragile Lieferketten erschwerten auch langfristige Planungen. Das Tiroler Unternehmen will deshalb konservativ kalkulieren – und kräftig in Digitalisierung, Effizienzsteigerung, innovative Technologien sowie die Entwicklung ganzjährig einsetzbarer Beleuchtungslösungen investieren. Und ebenso möchte MK Illumination auch diverse strategische Übernahmen prüfen.