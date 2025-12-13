Skurriler Einsatz in Sölden: Betrunkene übernachteten im Auto auf der Skipiste

Den Traum, einmal direkt auf der Skipiste zu schlafen, haben sich zwei betrunkene Urlauber in Sölden erfüllt. Dabei machten sie sich zuvor allerdings aufgrund von Sachbeschädigung strafbar. Einer der Männer musste außerdem seinen Führerschein abgeben.

Von vorn: Samstagfrüh wurde eine Polizeistreife in Sölden zur Mautstelle Rettenbach/Tiefenbachferner zitiert. Dort war ein Schranken ausgerissen worden. Die Beamten fanden die Verursacher schlafend in ihrem Auto auf der Skipiste des Gletscherstadions.