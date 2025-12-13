Covid-Arznei illegal verkauft: Strafe für Tiroler Apothekerin entscheidend abgeändert

Im Winter 2023 hatte sich das Bundeskontingent des Covid-Medikaments Paxlovid praktisch in Luft aufgelöst. Die Spur führte auch zu einer Innsbrucker Apotheke: Am Oberlandesgericht wurde die Strafe gegen den Haupttäter nun bestätigt, jene gegen die Zweitangeklagte entscheidend abgeändert.

Innsbruck – In den Wintermonaten des Jahres 2023 wollte das Gesundheitsministerium gegen schwere Covid-Verläufe bei älteren Mitbürgern mit dem Medikament Paxlovid vorgehen. Schon Anfang Dezember war das Kontingent aber unerklärlicherweise bundesweit vergriffen. Die Suche führte unter anderem zu einer Innsbrucker Apotheke.