Bei schwerem Sturz in St. Moritz
Traum von den Winterspielen geplatzt: Olympiasiegerin Gisin erlitt auch Knieverletzung
Für Michelle Gisin ist die Olympiasaison gelaufen.
© KERSTIN JOENSSON
St. Moritz – Die Schweizer Skirennläuferin Michelle Gisin hat sich beim Sturz im Abfahrtstraining von St. Moritz neben Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Handgelenk auch einen Kreuzbandriss und einen Riss des Innenbandes im linken Knie zugezogen.
Dies ergaben die Untersuchungen, denen sich die 32-Jährige unterzog, wie der Schweizer Verband Swiss-Ski mitteilte. Die Olympia-Saison ist für die zweifache Medaillengewinnerin von Peking 2022 gelaufen. (APA/sda)
Verletztung an Halswirbelsäule
Nach Operationen: Trainer gibt Update zur schwer gestürzten Olympiasiegerin Gisin
Schweizer verkünden Diagnose