Bei schwerem Sturz in St. Moritz

Traum von den Winterspielen geplatzt: Olympiasiegerin Gisin erlitt auch Knieverletzung

Für Michelle Gisin ist die Olympiasaison gelaufen.
St. Moritz – Die Schweizer Skirennläuferin Michelle Gisin hat sich beim Sturz im Abfahrtstraining von St. Moritz neben Verletzungen an der Halswirbelsäule und am Handgelenk auch einen Kreuzbandriss und einen Riss des Innenbandes im linken Knie zugezogen.

Dies ergaben die Untersuchungen, denen sich die 32-Jährige unterzog, wie der Schweizer Verband Swiss-Ski mitteilte. Die Olympia-Saison ist für die zweifache Medaillengewinnerin von Peking 2022 gelaufen. (APA/sda)

