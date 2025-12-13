Neuer Rekordwert: Multi-Milliardäre werden immer reicher

Der Club der Superreichen wächst weiter, ihr Vermögen erreichte einen Rekordwert.

Die Vermögen von Milliardären rund um den Globus haben 2025 einen neuen Rekordstand erreicht. Die Superreichen kommen nun auf insgesamt 15,8 Billionen Dollar (13,5 Billionen Euro) und damit um 13 Prozent mehr als vor einem Jahr, wie aus einer aktuellen Erhebung der Schweizer Großbank UBS und des Beraters PwC hervorgeht. „Wir erleben eine neue Welle der Vermögensschöpfung“, erklärte UBS-Manager Benjamin Cavalli.

„Der KI-Boom führt zu massiv höheren Bewertungen von bereits etablierten Technologieunternehmen“, sagte UBS-Anlagestratege Max Kunkel. Dazu kämen aber auch neue Unternehmen in Bereichen wie Automatisierung, Robotik oder dem Gesundheitswesen, die technologische Innovationen kommerzialisierten.

Die Vermögen der Technologie-Milliardäre wie Meta-CEO Mark Zuckerberg, Oracle-Chairman Larry Ellison oder Nvidia-Lenker Jensen Huang kletterten insgesamt um 23,8 Prozent auf 3,0 Billionen Dollar. Mit 27,1 Prozent fiel die Wachstumsrate bei Unternehmern aus dem Industriesektor wie Elon Musk oder den Gründern des chinesischen Elektroautoherstellers BYD am höchsten aus. Das drittstärkste Plus verbuchten Milliardäre aus dem Finanzsektor.

USA führen Rangliste an

Die Zahl der Milliardäre kletterte weltweit von 2682 auf 2919. Die meisten (924) leben in den USA. Deutschland kam in Europa auf den Spitzenwert von 156 Milliardären, um ein Viertel mehr als vor einem Jahr. In der deutlich kleineren Schweiz waren es praktisch unveränderte 84.