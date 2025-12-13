Täter ausgeforscht
Streit zwischen Touristen in St. Anton eskalierte: Mann durch Glaswurf im Gesicht verletzt
Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Touristengruppen aus Deutschland kam es in der Nacht auf Samstag in einem Nachtlokal in St. Anton. Gegen Mitternacht eskalierte der Streit, worauf ein Mann durch einen Glaswurf ins Gesicht unbestimmten Grades verletzt wurde. Er musste mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht werden.
Die zwischenzeitlich geflüchteten Täter wurden von der Polizei ausgeforscht und später in ihrem Hotel angetroffen. Im Einsatz standen drei Polizeistreifen sowie die Rettung St. Anton am Arlberg. Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (TT.com)