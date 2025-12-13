Streit zwischen Touristen in St. Anton eskalierte: Mann durch Glaswurf im Gesicht verletzt

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Touristengruppen aus Deutschland kam es in der Nacht auf Samstag in einem Nachtlokal in St. Anton. Gegen Mitternacht eskalierte der Streit, worauf ein Mann durch einen Glaswurf ins Gesicht unbestimmten Grades verletzt wurde. Er musste mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht werden.