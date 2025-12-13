45-jähriger Bergsteiger mit Hubschrauber von Zugspitze geborgen

Zu einer Bergtour auf die Zugspitze brach Samstagfrüh ein 45-jähriger Deutscher auf. Der Mann startete um 5.00 Uhr alleine bei der Talstation der Ehrwalder Zugspitzbahn, mit dem Ziel, je nach Verhältnissen so weit wie möglich aufzusteigen.

Auf etwa 1950 Metern gelangte er, ausgerüstet mit Steigeisen und Pickel, in vereistes Gelände. Da ein Weiteraufstieg bzw. ein sicherer Abstieg nicht mehr möglich gewesen sei, setzte er gegen 9.30 Uhr einen Notruf ab. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ mittels Taubergung unverletzt geborgen. (TT.com)