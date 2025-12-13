Opening-Konzert
Hochzeiger Openair mit Seiler & Speer begeisterte rund 7000 Besucher
Vor traumhafter Kulisse lauschten Tausende Fans den Klängen von Seiler & Speer.
© Hochzeiger Bergbahnen
Beim Hochzeiger Openair am Samstag verwandelte sich das Skigebiet Hochzeiger zum Saisonstart wieder in eine große Partyzone. Rund 7000 Besucherinnen und Besucher strömten bei traumhaftem Winterwetter zum Opening-Konzert von Seiler&Speer.
Die österreichische Erfolgsband sorgte mit ihren Hits für Gänsehautmomente und ausgelassene Stimmung vor der Bergkulisse des Hochzeigers. Fans jeden Alters feierten gemeinsam den Saisonauftakt. (TT.com)
Seiler & Speer auf der Bühne.
© Hochzeiger Bergbahnen