Der Engel mit der Pudelmütze: Lienzer Bücherei feiert Kinder-Weihnachtsfest

Die Stadtbücherei Lienz lädt am Donnerstag, 18. Dezember, zu einem Kinder-Weihnachtsfest ein. Ab 15 Uhr stehen Bastelangebote, Schmökermöglichkeiten sowie Kinderpunsch und Kekse für alle Besucher bereit. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Lienz – Die Veranstaltung bildet den Abschluss des Kinderliteratur-Jahres. Dieses Jahr stand im Zeichen von Otfried Preußler. Besucher können ab 15 Uhr basteln und in der Bücherei schmökern. Kinderpunsch und Kekse stehen für eine gemütliche Atmosphäre bereit. Höhepunkte des Nachmittags sind Lesungen der Geschichte "Der Engel mit der Pudelmütze". Die Lesungen starten um 15 Uhr und wiederholen sich um 16 Uhr. Sie richten sich an Kinder und Erwachsene.