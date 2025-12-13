Schlaue Sensoren

Mit KI gegen Naturgefahren: Junge Tiroler Firma auf Wachstumskurs

Überwacht Naturgefahren mit modernster Technik: Steve Weingarth hat GMD 2024 in Innsbruck gegründet und wälzt große Pläne.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Von Nina Werlberger

Die Firma GMD überwacht mit Sensoren, Drohnen und KI die Infrastruktur in Gefahrenzonen. In Innsbruck hat Gründer Steve Weingarth nun einen neuen Standort bezogen. Nach Pilotprojekten in den Tiroler Bergen gibt es erste internationale Anfragen, unter anderem aus den USA.

