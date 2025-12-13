Firma auf Wachstumskurs
Mit KI gegen Naturgefahren: Junges Tiroler Unternehmen hat große Pläne
Überwacht Naturgefahren mit modernster Technik: Steve Weingarth hat GMD 2024 in Innsbruck gegründet und wälzt große Pläne.
© Rita Falk/Tiroler Tageszeitung
Die Firma GMD überwacht mit Sensoren, Drohnen und KI die Infrastruktur in Gefahrenzonen. In Innsbruck hat Gründer Steve Weingarth nun einen neuen Standort bezogen. Nach Pilotprojekten in den Tiroler Bergen gibt es erste internationale Anfragen, unter anderem aus den USA.