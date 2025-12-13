Diktator Lukaschenko lässt auf US-Druck 123 politische Gefangene frei

In Belarus hat Diktator Alexander Lukaschenko nach offiziellen Angaben 123 politische Gefangene freigelassen. Opposition und Menschenrechtler teilten mit, dass unter ihnen auch prominente Oppositionelle wie Maria Kolesnikowa und der Friedensnobelpreisträger Ales Beljazki seien. Es gab zunächst keine offizielle Liste der Freigelassenen.

Lukaschenkos Pressedienst nannte verschiedene Begründungen für den überraschenden Schritt. Es war die Rede von einer Vereinbarung mit US-Präsident Donald Trump, von „Bitten anderer Staatschefs und aus humanitären Gründen sowie aufgrund allgemeiner menschlicher und familiärer Werte“ sowie von einem Gegengeschäft für die Aufhebung der Kalium-Sanktionen gegen Belarus.