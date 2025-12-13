Zwei Tote nach Schüssen an US-Universität Brown

Bei Schüssen am Samstag an der US-Universität Brown, einer renommierten "Ivy-League"-Hochschule in Rhode Island, wurden zwei Menschen getötet und acht Personen schwer verletzt, wie Brett Smiley, der Bürgermeister von Providence, Rhode Island, mitteilte. Die Polizei suche noch nach dem Täter. Die Hintergründe der Schüsse an der Universität blieben zunächst noch unklar.

Die Brown University hatte zuvor mitgeteilt, dass es infolge von Schüssen mehrere Opfer gebe. Zunächst hatte es am Samstag (Ortszeit) Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dies auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, das stellte sich aber als falsch heraus.