Sudan: Sechs Blauhelmsoldaten im Sudan getötet

Im Sudan sind bei einem Drohnenangriff auf einen Stützpunkt der Vereinten Nationen sechs Blauhelmsoldaten aus Bangladesch ums Leben gekommen. Acht weitere Soldaten wurden bei dem Angriff auf eine Logistikbasis der UN-Mission UNISFA verletzt, wie UN-Generalsekretär António Guterres mitteilte. Er verurteilte die Tat scharf und erklärte, solche Übergriffe auf Friedenstruppen könnten gemäß internationalem Recht Kriegsverbrechen darstellen.

Guterres ermahnte die Konfliktparteien, UN-Personal und Zivilisten zu schützen. Der Vorfall ereignete sich in Kadugli im sudanesischen Bundesstaat Südkordofan. Die UN-Mission mit ihren rund 4.000 Soldaten und Polizisten ist zuständig für die nahe gelegene Region Abyei, die zwischen dem Südsudan und dem Sudan umstritten ist. Die sudanesische Armee beschuldigte die Miliz Rapid Support Forces (RSF), den Angriff verübt zu haben. Diese äußerte sich zunächst nicht dazu.