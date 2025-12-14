Fußgänger (59) in Innsbruck angefahren und schwer verletzt: Lenker flüchtete

Innsbruck – Ein 59-jähriger Fußgänger wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Innsbrucker Technikerstraße schwer verletzt. Der Mann wollte gegen 19.45 Uhr die Straße überqueren, als er von einem hellen Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der unbekannte Lenker des Wagens beging Fahrerflucht.

Ein dahinter fahrendes Ehepaar beobachtete den Unfall. Die Frau alarmierte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte die Rettung den 59-jährigen Österreicher mit einer schweren Verletzung am Unterschenkel in die Innsbrucker Klinik. Laut Polizei verlief ein beim Verletzten durchgeführter Alkomatentest positiv.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem hellen Pkw und dessen Lenker verlief bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.