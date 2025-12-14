Streit in Innsbruck eskalierte: 16-Jähriger bei Messerattacke verletzt

Innsbruck – Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck wurde ein 16-Jähriger mit einem Messer an der Hand verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 20-jähriger Syrer, konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr morgens. Im Zuge des Streits soll der 20-Jährige nicht nur den jugendlichen Landsmann verletzt, sondern auch die Jacke eines 25-jährigen Syrers mit dem Messer beschädigt haben. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Verdächtigen anhalten und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde die Tatwaffe gefunden und sichergestellt.