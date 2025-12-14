Täter festgenommen
Streit in Innsbruck eskalierte: 16-Jähriger bei Messerattacke verletzt
Innsbruck – Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck wurde ein 16-Jähriger mit einem Messer an der Hand verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 20-jähriger Syrer, konnte noch am Tatort festgenommen werden.
Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr morgens. Im Zuge des Streits soll der 20-Jährige nicht nur den jugendlichen Landsmann verletzt, sondern auch die Jacke eines 25-jährigen Syrers mit dem Messer beschädigt haben. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Verdächtigen anhalten und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde die Tatwaffe gefunden und sichergestellt.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck wird der 20-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)