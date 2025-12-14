Einsatz wegen Lärmbelästigung

45-Jähriger nach Drohung gegen MÜG-Mitarbeiter festgenommen

Innsbruck – Ein Einsatz wegen Lärmbelästigung ist in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck eskaliert. Wie die Polizei berichtet, bedrohte ein 45-jähriger Kroate kurz nach Mitternacht einen Mitarbeiter der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) mit dem Umbringen.

Ebenfalls anwesende Polizeibeamte nahmen den Mann daraufhin wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt fest. Nach Abschluss der Amtshandlung wurde der 45-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)

