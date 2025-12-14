Wenn das Leben teurer wird und Menschlichkeit unbezahlbar bleibt

Im Tiroler Sozialmarkt können Menschen einkaufen, die besonders von der Teuerung betroffen sind. Doch sie finden dort nicht nur günstige Produkte, sondern auch Menschen mit offenen Ohren und einem Lächeln für sie.

Die Preise steigen, die Sorgen auch. Für viele Menschen in Tirol ist der Alltag längst zu einem Balanceakt geworden: Reicht die Pension bis zum Monatsende? Bleibt noch etwas übrig für ein Stück Lebensqualität? Immer mehr Menschen finden eine Antwort im Tiroler Sozialmarkt, der zur Hälfte von der Caritas Tirol und zur anderen Hälfte von der Stadt Innsbruck getragen wird – kurz Tiso. Hier dürfen jene einkaufen, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. Was einst eine Randlösung war, ist heute für Tausende zur Notwendigkeit geworden.

4000 Berechtigte zählt der Sozialmarkt inzwischen – Tendenz steigend. Die anhaltende Teuerung trifft vor allem ältere Menschen hart. Wer Jahrzehnte gearbeitet hat, steht plötzlich vor der Frage: Heizung oder Lebensmittel? „Wir sehen täglich, wie groß die Not ist“, sagt Felix Staats, Geschäftsführer des Tiso. „Und wir sehen auch, wie viel ein freundliches Wort bewirken kann.“

Eine Begegnung hat sich besonders eingeprägt. Frau M., über 94 Jahre alt, gehört zu den treuen Kundinnen des Sozialmarktes. Vor einigen Monaten erlitt sie einen Schlaganfall. Tage im Krankenhaus, danach ein Leben, das nicht mehr so war wie zuvor: eingeschränkte Mobilität, geschwächter Lebensmut, kaum Freude am Alltag. Als sie zum ersten Mal nach ihrer Entlassung wieder den Tiso betrat, war sie still, kraftlos, gezeichnet von der schwierigen Zeit.

„Wir haben uns bewusst Zeit genommen“, erzählt Staats. „Ein Gespräch, ein Lächeln, ein paar aufmunternde Worte. Kein großes Programm – einfach ehrliche Menschlichkeit.“ Mit jedem Besuch blühte Frau M. ein Stück mehr auf. Heute kommt sie wieder regelmäßig vorbei – strahlend, herzlich, voller Energie. Und jedes Mal sagt sie mit einem verschmitzten Lächeln: „Ich komme wieder mal vorbei, um mir eine Prise gute, positive Laune abzuholen!“

