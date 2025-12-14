„Am Ende der Lebensdauer“: Südtiroler Siedlung in Hall soll neu errichtet werden

Nach über 80 Jahren ist die alte Südtiroler Siedlung in Hall-Schönegg laut Neuer Heimat Tirol „am Ende ihrer Lebensdauer angekommen“. Die NHT möchte die Siedlung daher in mehreren Bauphasen abtragen und neu errichten. Die BewohnerInnen sollen dabei von Anfang an eingebunden werden, der Beteiligungsprozess startet im Jänner.