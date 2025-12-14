Großer Andrang bei Sportverletzungs-Fortbildung in Kitzbühel

Thomas Gstrein von sportmedkitz veranstaltete zum zweiten Mal eine Fortbildung zu Sportverletzungen. Im Rasmushof Kitzbühel informierten sich über 150 Ärzte, Therapeuten, Rettungskräfte und Lokalpolitiker über aktuelle Behandlungsmethoden.

Kitzbühel – Die kostenlose Veranstaltung stieß auf großes Interesse. Die Teilnehmer erhielten umfassende Informationen zu verschiedenen Verletzungsmustern. Schwerpunkte bildeten dabei Schulter, Knie, Hand und Sprunggelenk. Im Anschluss an die Vorträge fand ein reger Austausch statt. Die Fachleute diskutierten intensiv über die vorgestellten Konzepte und tauschten ihre Erfahrungen aus. „Es freut mich sehr, dass die Veranstaltung so gut ankommt. Dann werden wir das wohl nächstes Jahr wiederholen“, sagte Veranstalter Gstrein.