Sportverletzungen im Fokus

Großer Andrang bei Sportverletzungs-Fortbildung in Kitzbühel

Alexander Brunner, FlorianGrubhofer, Hans Peter Tschallener, Thomas Gstrein, Michael Fischer und Martin Gruber (v.l.) bei der Fortbildungsveranstaltung.
© Gstrein

Thomas Gstrein von sportmedkitz veranstaltete zum zweiten Mal eine Fortbildung zu Sportverletzungen. Im Rasmushof Kitzbühel informierten sich über 150 Ärzte, Therapeuten, Rettungskräfte und Lokalpolitiker über aktuelle Behandlungsmethoden.

Kitzbühel – Die kostenlose Veranstaltung stieß auf großes Interesse. Die Teilnehmer erhielten umfassende Informationen zu verschiedenen Verletzungsmustern. Schwerpunkte bildeten dabei Schulter, Knie, Hand und Sprunggelenk. Im Anschluss an die Vorträge fand ein reger Austausch statt. Die Fachleute diskutierten intensiv über die vorgestellten Konzepte und tauschten ihre Erfahrungen aus. „Es freut mich sehr, dass die Veranstaltung so gut ankommt. Dann werden wir das wohl nächstes Jahr wiederholen“, sagte Veranstalter Gstrein.

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059