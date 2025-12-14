Neue Projekte zum Jubiläum: „Tiroler Sternenhimmel“ strahlt wieder

Die Initiative „Tiroler Sternenhimmel“ hat in 10 Jahren eine Million Euro an Spenden gesammelt. Nun warten neue Projekte.

Die Idee von Arthur Thöni und einem kleinen Team engagierter Tirolerinnen und Tiroler hat Früchte getragen, darauf kann man nach 10 Jahren wirklich mit Stolz zurückblicken.

Seit 2014 rührt man ganzjährig die Werbetrommel, um Spendengelder zu sammeln. Diese bleiben zu 100 Prozent im Bundesland Tirol und kommen nach Überprüfung der Ansuchen durch den Partner „Netzwerk Tirol hilft“ schnell und unbürokratisch in Not geratenen Tirolerinnen und Tirolern zugute.

Neben den jährlichen Veranstaltungs-Highlights mit Stars wie DJ Ötzi, Claudia Jung, Eva Lind, Comedian Markus Linder, Gilbert, Semino Rossi, Marc Hess, Annina Wachter und den Trenkwaldern trugen vor allem die Spendenaktionen von Tiroler Tageszeitung und Radio U1 Tirol maßgeblich zum Erfolg bei. „Und ohne die unglaubliche Spendenbereitschaft der Tirolerinnen und Tiroler wäre die Summe von einer Million Euro niemals möglich gewesen. Dafür möchten wir von Herzen Danke sagen“, so Netzwerk-Obmann und Alt-LH Günther Platter.

Zum 10-Jahr-Jubiläum wurde nun eine neue, nachhaltige Initiative gestartet: Die „Tiroler Sternenhimmel-Messe“ wurde im Sommer in Telfs uraufgeführt, dann im Herbst im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums des Tiroler Blasmusikverbandes als Blasorchester-Version, und am 2. Februar 2026, an Maria Lichtmess, wird diese Liturgie zum ersten Mal, von einem großen Vokalensemble interpretiert, in Tirol zu hören sein.

Und diese Messe, bestehend aus sieben Songs, ist nun auch als Musik-CD erhältlich. Der Reinerlös geht zu hundert Prozent an das „Netzwerk Tirol hilft“. Bestellungen und Spenden sind ab sofort möglich unter www.sternenhimmel.tirol